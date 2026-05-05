Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Μέτρα ασφαλείας ντέρμπι στο T-Center για το Game 3

Η απαράδεκτη συμπεριφορά των ανθρώπων της Βαλένθια στο Game 2 της σειράς των playoffs της EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά και η σκανδαλώδης «φωτογραφική» τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τρεις αγωνιστικές, προκειμένου να μην μπορέσει να δώσει το παρών στο Final 4 της Αθήνας, έχουν δυναμιτίσει το κλίμα.

Μάλιστα, η διοίκηση των «νυχτερίδών» φέρεται να έχουν προχωρήσει σε μια κίνηση που ίσως δείχνει και τις προθέσεις τους για το Game 3 της σειράς, φέρνοντας μαζί της από την Ισπανία προσωπικό ασφαλείας από τη Roig Arena. Δηλαδή ανθρώπους που προκάλεσαν αναίτια αυτή την μεγάλη ένταση μετά το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Από την πλευρά του η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, όπως φυσικά γίνεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ενεργοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο το... πρωτόκολλο των μέτρων ασφαλείας που τηρούνται στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ήδη πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων έχει μπει το ειδικό προστατευτικό πλέξιγκλας, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και η φυσούνα που φτάνει μέχρι το glass-floor και οδηγεί στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens.