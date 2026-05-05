Βαλένθια, Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός κάνει τα πάντα πολύ καλά, μάς οδηγεί στα όριά μας»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε στα ισπανικά ΜΜΕ για το Game 3 με τον Παναθηναϊκό AKTOR κατά την αναχώρηση της Βαλένθια για την Αθήνα.

Ηλίας Λαλιώτης

Βαλένθια, Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός κάνει τα πάντα πολύ καλά, μάς οδηγεί στα όριά μας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πλήρες ρόστερ αναχώρησε η Βαλένθια για την Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (6/5, 21:15) με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 στη σειρά και θέλουν μια ακόμα νίκη για να πάρουν την πρόκριση στο Final 4 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (22-24 Μαΐου), αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ και η ομάδα του θα επιχειρήσουν να δώσουν συνέχεια στη σειρά.

Αυτό δήλωσε ο Ισπανός προπονητής κατά την αναχώρηση της ομάδας του από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως θα πρέπει οι παίκτες του να κάνουν ακόμα καλύτερο παιχνίδι από τα δύο προηγούμενα.

«Θα πάμε μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά οριακή, αλλά η διοργάνωση αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε ένα σημείο όπου είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτό που κάνουμε όλη τη σεζόν. Προφανώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι μπορούμε να έχουμε πιθανότητες νίκης» είπε χαρακτηριστικά ο Μαρτίνεθ και συνέχισε:

«Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος, που μας οδηγεί στα όριά μας σε άμυνα, ριμπάουντ και σωστή επιθετική λειτουργία, γιατί είναι μια ομάδα που κάνει τα πάντα πολύ καλά και επομένως πρέπει να είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μας αναγκάζει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα έλεγα ότι στη σειρά, μακάρι να καταφέρουμε να τη μεγαλώσουμε, γιατί μας υποχρεώνει να δίνουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Πέταξε για… BCL Final Four 2026 – Πάνω από 1000 οπαδοί στο πλευρό της

18:45 EUROLEAGUE

LIVE Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

18:20 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός κάνει τα πάντα πολύ καλά, μάς οδηγεί στα όριά μας»

17:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ – Συγκινητικές εικόνες στην Ελιά

17:30 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR για Πολονάρα: «Συγχαρητήρια για τη σπουδαία σου καριέρα, ευχόμαστε τα καλύτερα»

17:09 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με ιδιωτική ασφάλεια στην Αθήνα οι Ισπανοί για το Game 3

17:04 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Εκτός οι Μάνταρ και Μάλκολμ για το Game 3 με τη Ρεάλ

16:49 ΣΠΟΡ

Ιωάννινα Half Marathon 9 & 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

16:40 EUROLEAGUE

Στα χέρια του Μοτεγιούνας οι μετοχές της Ζαλγκίρις

16:25 ΣΠΟΡ

Εθνική πόλο γυναικών: Ήττα από την Αυστραλία, παραμένει ανοιχτή η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

16:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Ορτίθ: «Θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, τίμησε τη φανέλα μας»

15:53 ΣΠΟΡ

Καραλής: Ντεμπούτο στο Diamond League της Σανγκάης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας