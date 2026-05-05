Βαλένθια, Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός κάνει τα πάντα πολύ καλά, μάς οδηγεί στα όριά μας»

Με πλήρες ρόστερ αναχώρησε η Βαλένθια για την Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (6/5, 21:15) με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 στη σειρά και θέλουν μια ακόμα νίκη για να πάρουν την πρόκριση στο Final 4 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (22-24 Μαΐου), αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ και η ομάδα του θα επιχειρήσουν να δώσουν συνέχεια στη σειρά.

Αυτό δήλωσε ο Ισπανός προπονητής κατά την αναχώρηση της ομάδας του από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως θα πρέπει οι παίκτες του να κάνουν ακόμα καλύτερο παιχνίδι από τα δύο προηγούμενα.

«Θα πάμε μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά οριακή, αλλά η διοργάνωση αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε ένα σημείο όπου είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτό που κάνουμε όλη τη σεζόν. Προφανώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι μπορούμε να έχουμε πιθανότητες νίκης» είπε χαρακτηριστικά ο Μαρτίνεθ και συνέχισε:

«Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος, που μας οδηγεί στα όριά μας σε άμυνα, ριμπάουντ και σωστή επιθετική λειτουργία, γιατί είναι μια ομάδα που κάνει τα πάντα πολύ καλά και επομένως πρέπει να είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μας αναγκάζει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα έλεγα ότι στη σειρά, μακάρι να καταφέρουμε να τη μεγαλώσουμε, γιατί μας υποχρεώνει να δίνουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας».