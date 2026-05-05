Κέντρικ Ναν: «Η άμυνά μας θα είναι κλειδί στο Game 3, είναι σαν Game 5 για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Βαλένθια στην Αθήνα για το Game 3 της σειράς των playoffs της EuroLeague, έχοντας ένα και μοναδικό στόχο που δεν είναι άλλος από το να πάρει την τρίτη νίκη του και να σφραγίσει την πρόκρισή του στο Final 4 της Αθήνας.

Μιλώντας στο Club 1908 ο Κέντρικ Ναν ανέλυσε το κλειδί για να πάρει μια ακόμα νίκη η ομάδα του και τόνισε πως ζει το συγκεκριμένο ματς σαν να είναι το Game 5.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαστε έτοιμοι. Είχαμε μερικές μέρες για ξεκούραση και προετοιμασία και επιστρέφουμε για το Game 3».

Για το πόσο δύσκολο ήταν να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός με δύο νίκες από τη Βαλένθια: «Είναι δύσκολο να παίζει εκτός έδρας στα playoffs απέναντι στη δεύτερη ομάδα της κατάταξης. Είναι δύσκολο. Το πρώτο παιχνίδι κρίθηκε από μία βολή, στον πόντο και το δεύτερο με buzzer beater. Δύσκολα παιχνίδια, πιστεύω και το Game 3 θα είναι δύσκολο».

Για το πως καταφέρνει ο Παναθηναϊκός να ανταποκρίνεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν: «νομίζω ότι όλα βασίζονται στο επίπεδο της προετοιμασίας μας. Αυτό μας δίνει τα αποτελέσματα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν».

Για το πως περιμένει το Game 3: «Το περιμένω περισσότερο σαν το πρώτο παιχνίδι, με σκληράδα και επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θέλουμε να τους επιβραδύνουμε, τους γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον, είναι η τρίτη φορά που τους αντιμετωπίζουμε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Ξέρουμε τους παίκτες τους, ξέρουμε την επίθεσή τους και ότι θέλουν να παίξουν γρήγορα. Εμείς θέλουμε να ρίξουμε τον ρυθμό τους όσο το δυνατόν περισσότερο και η άμυνά μας θα είναι το κλειδί για το Game 3».

Για το πόσο έτοιμος είναι για το Game 3 στο Telekom Center: «Είμαι έτοιμος. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει κάθε αθλητής να παίζει. Παιχνίδια που κρίνουν την πρόκριση στο Final-4. To Game 3 είναι σαν Game 5 για εμάς, για να τελειώσουμε την σειρά και να προχωρήσουμε»