Ο Χέιζ-Ντέιβις… ξύπνησε μνήμες στην Euroleague (Video)

Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε την μπάλα στην τελευταία φάση του Game 2 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό AKTOR. Σηκώθηκε, έβαλε το καλάθι και έτσι… απλά έκανε το 2-0 στις νίκες για τους «πράσινους». Σε μια επική ματσάρα που πέρασε στην ιστορία.

Η Euroleague με αφορμή αυτή τη φάση, θυμήθηκε τα καλύτερα game winners των playoffs την τρέχουσα δεκαετία. Πέρα απ’ αυτό του Χέιζ-Ντέιβις, εκεί υπάρχει κι άλλος «πράσινος». Ο αρχηγός, Κώστας Σλούκας, από την εποχή που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και πέτυχε την τριποντάρα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Δείτε το video: