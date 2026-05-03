Χάποελ Τελ Αβίβ: Ευχαρίστησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη φιλοξενία

Με ανακοίνωσή της η Χάποελ Τελ Αβίβ εξέφρασε το ευχαριστώ της προς τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης για την άψογη φιλοξενία στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-offs της EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο σύλλογος της Χάποελ Τελ Αβίβ θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη θερμή και σεβαστή υποδοχή, σε ένα πνεύμα που αντανακλά τα υψηλότερα πρότυπα του αθλήματος. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εξαιρετική φιλοξενία και τη στάση σεβασμού που βιώσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στη Μαδρίτη για το Game 1 και Game 2, οι οποίες ενισχύουν τη σχέση μεταξύ των συλλόγων και αντανακλούν τις αξίες που πρεσβεύουμε στον αθλητισμό»