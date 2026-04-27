Παναθηναϊκός AKTOR: Άμεσα χειρουργείο για Κώστα Σλούκα - Στόχος η επιστροφή στο Final Four

Onsports Team

Το πρωί της Τρίτης (27/04) θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο ο Κώστας Σλούκας και τίθεται εκτός της σειράς με τη Βαλένθια.

Σε άμεση χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Κώστας Σλούκας, με στόχο να επισπευσθεί η διαδικασία αποκατάστασης και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιστροφής του στο Final Four και στους τελικούς.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η επέμβαση και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου στις 08:00 το πρωί της Τρίτης (27/04), όπου θα υποβληθεί σε καθαρισμό του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Η εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης κάνει λόγο για απουσία περίπου 3 έως 4 εβδομάδων, εφόσον η ανάρρωση εξελιχθεί ομαλά.

Την επέμβαση θα πραγματοποιήσουν ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Τριανταφυλλόπουλος, καθώς και ο κ. Χύσσας.

Στόχος τόσο του παίκτη όσο και του ιατρικού τιμ είναι η επιστροφή του στο Final Four της Αθήνας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR θα προκριθεί, καθώς ο Σλούκας έχει τεθεί οριστικά εκτός της σειράς με τη Βαλένθια.