Ντε Λαρέα ενόψει Παναθηναϊκού: «Έχουμε τη φιλοδοξία να παίξουμε στο Final 4, πολύ όμορφη η σειρά»

Δείτε τις δηλώσεις που παραχώρησε ο γκαρντ της Βαλένθια, Σέρχιο Ντε Λαρέα, ενόψει του Game 1 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (28/4, 21:45).

Η Βαλένθια φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στη «Roig Arena» για το πρώτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague (28/4, 21:45). Σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, ο ελπιδοφόρος γκαρντ της Βαλένθια, Σέρχιο Ντελαρέα παραχώρησε δηλώσεις, με τον 20χρονο να τονίζει το κίνητρο που έχουν αυτος και οι συμπαίκτες του να αγωνιστούν στο Final 4 καθώς και στην απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή στο ντραφτ του NBA.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντε Λαρέα:

«Το θεωρώ ένα ακόμη παιχνίδι, δεν χρειάζεται να το υπεραναλύουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.

Το να κερδίσουμε και τα δύο ματς στην έδρα μας είναι μια πιθανότητα και μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εκεί. Η Roig Arena μάς βοηθά πολύ και μπορούμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο.

Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει. Κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι εξαιρετική. Δεν μπορώ να τους ζητήσω τίποτα περισσότερο, γιατί ήδη τα κάνουν όλα. Είναι θεμελιώδεις για εμάς.

Όλοι έχουμε τη φιλοδοξία να παίξουμε σε Final Four, αλλά τα αποδυτήρια επικεντρώνονται στην καθημερινότητα, στη δουλειά κάθε μέρας και κάθε παίκτη.

Δουλεύουμε όλη τη σεζόν για να φτάσουμε σε στιγμές σαν κι αυτή. Η ενότητα αυτής της ομάδας μάς βοηθά πολύ. Είναι το μεγαλύτερο όπλο μας: να παίζουμε μαζί και γρήγορα.

Είναι ξεκάθαρο ότι η εμπειρία είναι σημαντική, όμως εμείς πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας. Πρέπει να πηγαίνουμε δεκάλεπτο με δεκάλεπτο και να είμαστε εμείς. Όλοι πάντα θέλουν περισσότερα. Όταν ήρθα εδώ δεν περίμενα καν να παίξω στην πρώτη ομάδα και όταν έφτασα εκεί, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες εμπειρίες. Για όλη την ομάδα, αυτή η σειρά είναι κάτι πολύ όμορφο».