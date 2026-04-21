Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρόγραμμα στα playoffs της Euroleague

Την Τρίτη 28 Απριλίου ξεκινά η σειρά των playoffs της Euroleague μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι «πράσινοι» έκαναν το… καθήκον τους, το βράδυ της Τρίτης (21/04) στο «Telekom Center Athens» μια και επιβλήθηκαν της Μονακό στο πρώτο ματς των play in και πήραν το… εισιτήριο για τα playoffs της Euroleague.

Επόμενο… εμπόδιο για το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν είναι η Βαλένθια, η οποία περιμένει στην Ισπανία το «τριφύλλι» για τα πρώτα δύο ματς της σειράς, αρχικά την Τρίτη 28 Απριλίου και εν συνεχεία την Πέμπτη 30 του μηνός, μια και οι «νυχτερίδες» έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Το πρόγραμμα του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR για τα playoffs της Euroleague

Game 1 - 28 Απριλίου

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR

Game 2 - 30 Απριλίου

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR

Game 3 (5/6 Μαΐου)

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

Game 4 (7/8 Μαΐου, εφόσον χρειαστούν)

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

Game 5 (12/13/5, εφόσον χρειαστούν)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR

Συνοπτικά, όλο το πρόγραμμα των playoffs:

Game 1

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (28/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (28/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)

Game 2

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (30/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (30/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)

Game 3 (5/6 Μαΐου)

Νικητής Play-In – Ολυμπιακός

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

Game 4 (7/8 Μαΐου, εφόσον χρειαστούν)

Νικητής Play-In – Ολυμπιακός

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

Game 5 (12/13/5, εφόσον χρειαστούν)

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR