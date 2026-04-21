Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 21 Απριλίου 2026, 22:45
Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό, στο Telekom Center Athesn, “σφράγισε” την 7η θέση στην κατάταξη και ετοιμάζεται για τις “μάχες” με τη Βαλένθια. Το Onsports σας θυμίζει τις 25 σειρές των προημιτελικών του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση. 

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, επικρατώντας της Μονακό, στον πρώτο αγώνα των play in της EuroLeague και με τον τρόπο “σφράγισε” την παρουσία τους στα playoffs της διοργγάνωσης για 26η φορά στην ιστορία του. 

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται, τώρα, να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best οf five και θέλει να πανηγυρίσει την 16η πρόκρισή του, “τσεκάροντας” το εισιτήριό του για το Final-4 της Αθήνας. 

Δείτε παρακάτω όλες τις σειρές playoffs των «πράσινων»:

Κύπελλο Πρωταθλητριών

1993/94 «8» Παναθηναϊκός-Λιμόζ 2-1

1994/95 «8» Παναθηναϊκός-Βίρτους Μπολόνια 2-1

1995/96 «8» Μπενετόν Τρεβίζο-Παναθηναϊκός 1-2

1996/97 «16» Παναθηναϊκός-Λιμόζ 2-0

1996/97 «8» Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2

1998/99 «16» Παναθηναϊκός-Φορτιτούντο Μπολόνια 0-2

1999/00 «16» Παναθηναϊκός-Μπούντουτσνοστ 2-1

1999/00 «8» Παναθηναϊκός-Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ 2-0

2000/01 «16» Παναθηναϊκός-Κρκα Νόβο Μέστο 2-0 

2000/01 «8» Παναθηναϊκός-Άλμπα Βερολίνου 2-0

Σύγχρονη Euroleague

2004/05 «8» Παναθηναϊκός-Εφές Πίλσεν 2-1

2005/06 «8» Παναθηναϊκός-Ταού Κεράμικα 1-2

2006/07 «8» Παναθηναϊκός-Ντιναμό Μόσχας 2-0

2008/09 «8» Παναθηναϊκός-Σιένα 3-1

2010/11 «8 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 1-3

2011/12 «8» Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

2012/13 «8» Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-2

2013/14 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-2

2014/15 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-1

2015/16 «8» Λαμποράλ Κούτσα-Παναθηναϊκός 3-0

2016/17 «8» Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 0-3

2017/18 «8» Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

2018/19 «8» Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός 3-0

2023/24 «8» Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

2024/25 «8» Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 3-2

*To 2000/01 έγιναν δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Η Suproleague της FIBA, ως συνέχεια του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, στην οποία πήρε μέρος ο Παναθηναϊκός κι η Euroleague όπου μετείχαν άλλες τέσσερις ελληνικές ομάδες.



