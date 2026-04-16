Παναθηναϊκός: Τα σενάρια για την τελική θέση των «πράσινων» μετά το Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας

Όλα τα σενάρια για τη θέση που θα πάρει ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η τελευταία πράξη της κανονικής περιόδου της EuroLeague παίζεται το διήμερο 16-17 Απριλίου.

Το πρώτο μέρος της 38ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (16/4), με την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι η πλέον ενδιαφέρουσα για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Μετά τη νίκη των Ισπανών, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα για τους «πράσινους», οι οποίοι με νίκη επί της Εφές το βράδυ της Παρασκευής (17/4, 21:15) θα είναι είτε έκτοι (αν χάσει η Ζαλγκίρις από την Παρί), είτε έβδομοι (αν οι Λιθουανοί νικήσουν).

Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει έκτος θα αντιμετωπίσει στα playoffs μία εκ των Βαλένθια (αν χάσει από την Ντουμπάι) ή Ρεάλ Μαδρίτης (αν νικήσουν οι νυχτερίδες).

Αν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τερματίσει έβδομη και κερδίσει το πρώτο ματς των play in, πάλι θα αντιμετωπίσει μία εκ των δύο ισπανικών ομάδων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα σενάρια για τη θέση που θα πάρει ο Παναθηναϊκός στην τελική κατάταξη.

Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Εφές:

Τερματίζει 6ος αν:

Η Ζαλγκίρις χάσει από την Παρί

Τερματίζει 7ος αν:

Νικήσει η Ζαλγκίρις

Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί από την Εφές:

Τερματίζει 8ος αν:

Η Μονακό χάσει από τη Χάποελ και η Μπαρτσελόνα χάσει από την Μπάγερν Μονάχου (ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι 7ος)

Τερματίζει 9ος αν:

Η Μονακό νικήσει τη Χάποελ

Η Μονακό χάσει και η Μπαρτσελόνα νικήσει

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής