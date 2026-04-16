Ντόντσιτς και Τζόκοβιτς βλέπουν μαζί το Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας

Λούκα Ντόντσιτς και Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολουθούν παρέα την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκαν στο γήπεδο και παρακολούθησαν παρέα την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ και τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της regular season της EuroLeague.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στην Ευρώπη για να ακολουθήσει μια ειδική θεραπεία και να είναι έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα του στα playoffs του ΝΒΑ.

O «Νόλε» από την πλευρά του παρακολουθεί αρκετά συχνά παιχνίδια της EuroLeague και ειδικά του Ερυθρού Αστέρα, που είναι η αγαπημένη του ομάδα.