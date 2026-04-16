Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ντόντσιτς και Τζόκοβιτς βλέπουν μαζί το Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας
Οnsports Team 16 Απριλίου 2026, 22:13
EUROLEAGUE

Ντόντσιτς και Τζόκοβιτς βλέπουν μαζί το Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας

Λούκα Ντόντσιτς και Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολουθούν παρέα την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα.

Συνάντηση αστέρων στη Movistar Arena της Μαδρίτης.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκαν στο γήπεδο και παρακολούθησαν παρέα την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ και τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της regular season της EuroLeague.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στην Ευρώπη για να ακολουθήσει μια ειδική θεραπεία και να είναι έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα του στα playoffs του ΝΒΑ.

O «Νόλε» από την πλευρά του παρακολουθεί αρκετά συχνά παιχνίδια της EuroLeague και ειδικά του Ερυθρού Αστέρα, που είναι η αγαπημένη του ομάδα.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Σφράγισε την πρωτιά με 20άρα του Βεζένκοφ
5 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Σφράγισε την πρωτιά με 20άρα του Βεζένκοφ
MUNDIAL
Πάει Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Δώνης
33 λεπτά πριν Πάει Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Δώνης
EUROLEAGUE
Ντόντσιτς και Τζόκοβιτς βλέπουν μαζί το Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας
49 λεπτά πριν Ντόντσιτς και Τζόκοβιτς βλέπουν μαζί το Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας
BASKET LEAGUE
Άρης: Συνάντηση Σιάο με Ζήση στην Αθήνα
1 ώρα πριν Άρης: Συνάντηση Σιάο με Ζήση στην Αθήνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved