EuroLeague: Στα 3,2 δισ. η αποτίμηση της λίγκας - Το NBA, o ΠΑΟΚ, το Σούπερ Καπ και οι νέες άδειες

Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις προκύπτουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη την Τρίτη (14/4).

Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις προκύπτουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη την Τρίτη (14/4).

Η λίγκα με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε το format της νέας σεζόν με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές με εντός - εκτός έδρας αναμετρήσεις όλων με όλους.

Από εκεί και πέρα, εγκρίθηκε η αρχική διερεύνηση για τη δημιουργία μίας preseason διοργάνωσης, με τη συμμετοχή των πρωταθλητών της EuroLeague και EuroCup, κάτι δηλαδή σαν Σούπερ Καπ.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε λόγο για 18% αύξηση στα έσοδα των ομάδων το 2025–26 και προέβλεψε νέα διψήφια αύξηση το 2026–27 και ρεκόρ εσόδων.

Παράλληλα, το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τη μετάβαση από το σύστημα 10ετών αδειών σε μόνιμο μοντέλο “franchise”, με στόχο ολοκλήρωσης τη σεζόν 2026–27.

Ωστόσο, τα σημαντικά νέα δεν σταματούν εκεί. «Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον αγοράς, με πάνω από 10 συλλόγους/αγορές να έχουν καταθέσει επιστολές ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μελλοντική επέκταση, η οποία θα ξεκινήσει επίσημα τον Ιούλιο του 2026», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η οποία -επικαλούμενη την αποτίμηση της JB Capital- τονίζει πως η συνολική αξία της λίγκας και των συλλόγων της ανέρχεται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, υπάρχει προοπτική αύξησης περίπου 25% μετά την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου και του franchise model.

Ανάμεσα στις ομάδες που έχπουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι και ο ΠΑΟΚ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το NBA Europe, η Euroleague υπογράμμισε πως: «Η διοίκηση της Euroleague Basketball ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις επαφές με βασικούς stakeholders, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με το NBA για πιθανό project “NBA Europe”. Το Δ.Σ. επανέλαβε τη διάθεση για ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με το NBA, με στόχο πιθανές στρατηγικές συνεργασίες που θα αναβαθμίσουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA συνεδρίασε στη Βαρκελώνη την Τρίτη, φέρνοντας κοντά τα μέλη-συλλόγους για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τα formats των διοργανώσεων, την οικονομική κατανομή και την επόμενη φάση του τριετούς στρατηγικού πλάνου της Euroleague Basketball.Η συνάντηση αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του οργανισμού, με ισχυρή έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστική ισορροπία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Format και Δομή Διοργάνωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για διατήρηση format 20 ομάδων με σύστημα round-robin για τη σεζόν 2026–27 της EuroLeague, ενώ επανέλαβε τη στρατηγική πρόθεση για διερεύνηση επέκτασης στο άμεσο μέλλον.

Οι σύλλογοι εξέτασαν επίσης προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών ταξιδιών και υγείας που παρουσίασε η Ένωση Παικτών EuroLeague (ELPA), με πιθανές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης όσο και σε επίπεδο ομάδων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η αρχική διερεύνηση δημιουργίας νέας υψηλού προφίλ preseason διοργάνωσης, με συμμετοχή των πρωταθλητών EuroLeague και EuroCup, που θα ενισχύσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό οικοσύστημα.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν σημαντικές αλλαγές στη δομή του EuroCup:

• Ενίσχυση του merit-based συστήματος πρόκρισης

• Τουλάχιστον 10 ομάδες θα προκρίνονται μέσω εγχώριων πρωταθλημάτων

• Διατήρηση πολυετών αδειών για επιλεγμένους συλλόγους

Στόχος είναι η βαθύτερη διασύνδεση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τα εθνικά πρωταθλήματα.

Εξέλιξη Οικονομικής Κατανομής

Το Δ.Σ. ενέκρινε μια ιστορική αναμόρφωση του μοντέλου οικονομικής κατανομής της EuroLeague, την πρώτη μεγάλη αλλαγή εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Το νέο πλαίσιο:

• Αντικατοπτρίζει την εμπορική ωριμότητα της λίγκας

• Ενισχύει το συλλογικό πνεύμα

• Επιβραβεύει την ανταγωνιστικότητα και τη συνεισφορά κάθε συλλόγου

Νέο μοντέλο κατανομής:

• Έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα

• 65% παραμένει στους συλλόγους από την αγορά τους

• 35% μοιράζεται ισόποσα σε όλους τους licensed συλλόγους

• Εμπορικά έσοδα λίγκας

• 75% κατανέμεται με βάση:

• αγωνιστική απόδοση

• engagement φιλάθλων (εισιτήρια, τηλεθέαση, digital)

• ιστορικά αποτελέσματα

• 25% μοιράζεται ισόποσα στους licensed συλλόγους

Μετά από αύξηση 18% στα έσοδα των ομάδων το 2025–26, η λίγκα προβλέπει νέα διψήφια αύξηση το 2026–27 και ρεκόρ εσόδων.

Το Δ.Σ. θα συνεχίσει να εξετάζει περαιτέρω βελτιώσεις στα κριτήρια κατανομής, ώστε να ενισχυθεί η συλλογική ανάπτυξη και να επιβραβεύεται η συνεισφορά όλων των συλλόγων.

Άδειες και Επέκταση

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τη μετάβαση από το σύστημα 10ετών αδειών σε μόνιμο μοντέλο “franchise”, με στόχο ολοκλήρωσης τη σεζόν 2026–27.

Η αλλαγή αυτή:

• αυξάνει τη σταθερότητα

• ενισχύει την αξία των assets

• ανοίγει νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον αγοράς, με πάνω από 10 συλλόγους/αγορές να έχουν καταθέσει επιστολές ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μελλοντική επέκταση, η οποία θα ξεκινήσει επίσημα τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με ανεξάρτητη αποτίμηση της JB Capital, η συνολική αξία της EuroLeague και των συλλόγων της ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ, με προοπτική αύξησης περίπου 25% μετά την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου και του franchise model.

Σχέσεις με Stakeholders

Η διοίκηση της Euroleague Basketball ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις επαφές με βασικούς stakeholders, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με το NBA για πιθανό project “NBA Europe”.

Το Δ.Σ. επανέλαβε τη διάθεση για ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με το NBA, με στόχο πιθανές στρατηγικές συνεργασίες που θα αναβαθμίσουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ.Η διοίκηση θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες».