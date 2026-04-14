Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Εφές
Οnsports Team 14 Απριλίου 2026, 17:40
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκονται εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα κόντρα στην Εφές, με τον οποίο ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν με νίκη αυτόν τον «μαραθώνιο», ώστε να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη.

Το θετικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι πως θα έχει σχεδόν φουλ ρόστερ στη διάθεσή του, μιας και επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς προπόνησης οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος, με τον πρώτο να θεωρείται πιο πιθανό να επιστρέψει και στη 12άδα.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα αποθεραπείας του με ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
«Έκλεισε Λόβερν και πάει και για Καμπαρό η Παρτιζάν»
22 λεπτά πριν «Έκλεισε Λόβερν και πάει και για Καμπαρό η Παρτιζάν»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αυτή είναι η καλύτερη πεντάδα του Eurocup
54 λεπτά πριν Αυτή είναι η καλύτερη πεντάδα του Eurocup
EUROLEAGUE
Οριστική απόφαση: Αυτό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague τη σεζόν 2026-27
1 ώρα πριν Οριστική απόφαση: Αυτό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague τη σεζόν 2026-27
CHAMPIONS LEAGUE
UEFA Champions League: Τα εισιτήρια για τα ημιτελικά «σφραγίζονται» στην COSMOTE TV
2 ώρες πριν UEFA Champions League: Τα εισιτήρια για τα ημιτελικά «σφραγίζονται» στην COSMOTE TV
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved