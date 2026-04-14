Παναθηναϊκός AKTOR: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Εφές

Οnsports Team

Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκονται εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα κόντρα στην Εφές, με τον οποίο ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν με νίκη αυτόν τον «μαραθώνιο», ώστε να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη.

Το θετικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι πως θα έχει σχεδόν φουλ ρόστερ στη διάθεσή του, μιας και επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς προπόνησης οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος, με τον πρώτο να θεωρείται πιο πιθανό να επιστρέψει και στη 12άδα.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα αποθεραπείας του με ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.