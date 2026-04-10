Euroleague: «Διπλό» η Ζαλγκίρις, στο… χέρι της τα playoffs – Συγκίνηση για τον Βουγιόσεβιτς
Οnsports team 10 Απριλίου 2026, 23:47
Η Ζαλγκίρις έδειξε χαρακτήρα και νίκησε 83-74 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παρουσία της στα playoffs της Euroleague – Τιμήθηκε η μνήμη του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Η ομάδα του Κάουνας κρατάει την κατάσταση στα χέρια της, καθώς της αρκεί η νίκη κόντρα στην Παρί την τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη εξάδα.

Η Ζαλγκίρις, η οποία είχε κορυφαίο τον Σιλβέν Φρανσίσκο που σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, ανέβηκε στο 22-15 και βρίσκεται κοντά στην επιστροφή της στα playoffs, έπειτα από τρία χρόνια.

Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι διεξήχθη σε έντονα φορτισμένο κλίμα, καθώς πριν το τζάμπολ πραγματοποιήθηκε τελετή στη μνήμη του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (08/04) σε ηλικία 67 ετών. Μάλιστα, αρκετοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους κατά τη διάρκεια του αφιερώματος που προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Ζαλγκίρις είχε τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διατηρώντας το προβάδισμα κι «απαντώντας» σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης της Παρτίζαν.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρθία, Σέμες, Μανουέλ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83
ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Τζόουνς 15, Μίλτον 13, Οσετκόφσκι 9 (9ριμπ.), Ποκουσέβσκι 2, Μπράουν 4, Ραντάνοβ, Μπόνγκα 13, Λάκιτς, Φερνάντο 12 (9ριμπ.), Καλάθης 6 (2).
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Ουίλιαμς – Γκος 13, Φρανσίσκο 18 (3τρ., 6ασ.), Ράιτ 8 (10ριμπ.), Μπραζντέικις 6, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 12 (1), Λο 4, Σλίβα 10 (2τρ., 5ριμπ.), Μπιρούτις, Μπουτκέβιτσους, Σιρβίντις, Ουλάνοβας 12 (2).



EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Δύσκολα στα playoffs o Παναθηναϊκός – Τα σενάρια που τον φέρνουν στην εξάδα
25 λεπτά πριν Βαθμολογία Euroleague: Δύσκολα στα playoffs o Παναθηναϊκός – Τα σενάρια που τον φέρνουν στην εξάδα
EUROLEAGUE
Euroleague: «Διπλό» η Ζαλγκίρις, στο… χέρι της τα playoffs – Συγκίνηση για τον Βουγιόσεβιτς
58 λεπτά πριν Euroleague: «Διπλό» η Ζαλγκίρις, στο… χέρι της τα playoffs – Συγκίνηση για τον Βουγιόσεβιτς
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Εφές «έκοψε» τα… φτερά της Ντουμπάι, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο T-Center
1 ώρα πριν Euroleague: Η Εφές «έκοψε» τα… φτερά της Ντουμπάι, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο T-Center
EUROLEAGUE
Euroleague: «Κλείδωσε» τα Play In η Μονακό, σε… μπελάδες η Μπαρτσελόνα
2 ώρες πριν Euroleague: «Κλείδωσε» τα Play In η Μονακό, σε… μπελάδες η Μπαρτσελόνα
Όλες οι ειδήσεις
