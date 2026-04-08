Παναθηναϊκός: «Δεν υπάρχει χώρος για λάθη» - Οι δηλώσεις του Σορτς, ενόψει Βαλένθια

Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στα όσα πρέπει να κάνει το «τριφύλλι» για να πάρει το δεύτερο σερί «διπλό» του, το οποίο θα τον φέρει στην καλύτερη δυνατή θέση, ενόψει playoffs.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς, ενόψει του Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Για το ματς με τη Βαλένθια: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό, ξέρουμε πόσο γρήγορη και ταλαντούχα είναι η Βαλένθια και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και όχι το δικό τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις όταν παίζουν σε τόσο υψηλό τέμπο. Δεν υπάρχει χώρος για λάθη γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις λεπτομέρειες και να ελέγξουμε για ακόμα μία φορά τον ρυθμό. Ολοι γνωρίζουν που βρισκόμαστε και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Μετά τη νίκη μας επί της Μπαρτσελόνα κανείς δεν είναι υπερβολικά χαρούμενος και βλέπουμε μόνο το ματς με τη Βαλένθια».

Για τις πιθανότητες για την τετράδα: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το... κομπιουτεράκι, το έχω ψάξει. Θέλουμε νίκες, αλλά και... βοήθεια. Πρέπει όμως να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας, τι θα κάνουμε εμείς σωστά και θα δούμε μετά τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στα πλέι οφ δεν υπάρχουν ομάδες που θες να διαλέξεις. Κάθε ομάδα που είναι στο Top-8 το αξίζει, όλες οι ομάδες έχουν πολύ καλούς παίκτες. Για μένα δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που θέλω, απλά να μπούμε στα πλέι οφ».