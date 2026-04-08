Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Αταμάν στα αποδυτήρια μετά την ισοπέδωση της Μπαρτσελόνα

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα 93-79, αποτέλεσμα που τον φέρνει πλέον σε τροχιά play offs και ενισχύει την αυτοπεποίθησή του ενόψει της συνέχειας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο Τούρκος τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στους «πράσινους» για την απόδοσή τους, τονίζοντας πως για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έπαιξαν μπάσκετ υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας πως η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω της αυτή τη νίκη, να ξεκουραστεί και να στρέψει άμεσα την προσοχή της στην επόμενη πρόκληση, που δεν είναι άλλη από την αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

«Πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια, για 36-37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ, αμυντικά και επιθετικά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που θα είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Μπράβο, πάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν, δίνοντας το σύνθημα για τη δύσκολη συνέχεια.