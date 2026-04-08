Αταμάν: «Τέλειο μπάσκετ για 37 λεπτά – Ο Λεσόρ η καλύτερη μεταγραφή μας»

Onsports Team

«Πιστεύω ότι για 37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ. Αμυντικά ήμασταν δυνατοί, κλείσαμε στο ζωγραφιστό. Κλάιμπερν και Σενγκέλια δεν βρήκαν φάσεις στο low-post. Στην αρχή δώσαμε μερικά σουτ στον Πάντερ, μετά το διορθώσαμε. Είχαμε fast-break πόντους στο πρώτο ημίχρονο μετά από την τρομερή άμυνα. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο, μοιράσαμε την μπάλα σωστά. Πήραμε μία τεράστια διαφορά και μετά ηρεμήσαμε λίγο. Πήραμε τη νίκη και την διαφορά που είναι πολύ σημαντική τώρα στην βαθμολογία».

Για τον Λεσόρ: «Δεν υπάρχει ερώτηση για την ποιότητα του Λεσόρ. Πριν τον τραυματισμό για δύο χρόνια ήταν ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη. Τώρα με κάθε ματς και λεπτά βελτιώνεται. Σήμερα έπαιξε σωστά, του δώσαμε τις σωστές στιγμές την μπάλα και έκανε καλή δουλειά. Θα είναι σημαντική η συνεισφορά του στο μέλλον».

Για τους οπαδούς: «Βλέπετε τους οπαδούς μας παντού στην Ευρώπη. Αν έρθετε στην Αθήνα θα καταλάβετε το πάθος των οπαδών για το μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα δεν κάναμε καλή δουλειά, είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Η Μπαρτσελόνα δεν είχε τους Σατοράνσκι και Λαπροβίτολα. Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Αθήνα υπάρχει μεγάλο πάθος για την ομάδα».

Για τις προσθήκες που έγιναν στην σεζόν: «Δεν έχουμε πρόβλημα με το μπάτζετ. Την περασμένη εβδομάδα 15.000 διαρκείας έγιναν sold-out. Αν παίζαμε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με 70-80.000 θα γινόταν sold-out. Ο σύλλογος έχει ισορροπία με το μπάτζετ, τα εισιτήρια, τους χορηγούς. Ο ιδιοκτήτης μας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ήταν εδώ με όλη την οικογένεια. Ο σύλλογος χρησιμοποιεί το potential που δίνουν οι οπαδοί στην αγορά. Ήταν έξυπνη κίνηση να πάρουμε τον Χέιζ-Ντέιβις. Η μεγάλη μας μεταγραφή ήταν ο Λεσόρ που επέστρεψε. Κερδίσαμε ένα ματς, δεν ξέρουμε που θα είμαστε στην βαθμολογία. Πρέπει να κερδίσουμε τα δύο επόμενα ματς»

Για το αν είναι χαρούμενος με την ομάδα του και αν υπάρχει χώρος για βελτίωση: «Είμαι ικανοποιημένος με το μπάσκετ που παίζουμε. Κερδίσαμε τα τελευταία έξι ματς και χάσαμε μόνο από την Χάποελ στην τελευταία κατοχή. Βρήκαμε τον ρυθμό μας, είμαστε στο πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Να συγκεντρωθούμε στα επόμενα ματς. Ελπίζω να περάσουμε στα play-offs και να παλέψουμε για το Final-Four».