Σλούκας: «Δείξαμε ότι έχουμε την ποιότητα»
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 23:56
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε για τη θριαμβευτική νίκη των «πράσινων» στη Βαρκελώνη, ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόταν το «τριφύλλι».

 

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στο «Παλαού Μπλαουγκράνα», βοηθώντας την ομάδα του να πετύχει μια σαρωτική νίκη. Καλύπτοντας και τη διαφορά ήττας από την Μπαρτσελόνα στο πρώτο ματς.

Ο αρχηγός των «πράσινων» δήλωσε μετά το παιχνίδι:

«Σήμερα δείξαμε ότι έχουμε την ποιότητα, ότι μπορούμε να κερδίσουμε τέτοια παιχνίδια. Παίξαμε πολύ καλά για 35 λεπτά.

Κάναμε αυτά που έπρεπε στο παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση και παλέψαμε με μια ομάδα που διεκδικεί την ίδια θέση με εμάς, είναι ανταγωνίστριά μας».

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γιουβέντους: Νέο πρόβλημα με Ντούσαν Βλάχοβιτς
44 λεπτά πριν Γιουβέντους: Νέο πρόβλημα με Ντούσαν Βλάχοβιτς
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτζώκας: «Δύσκολο να χάσεις το παιχνίδι με τέτοια νούμερα»
3 ώρες πριν Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτζώκας: «Δύσκολο να χάσεις το παιχνίδι με τέτοια νούμερα»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Τέλειο μπάσκετ για 37 λεπτά – Ο Λεσόρ η καλύτερη μεταγραφή μας»
3 ώρες πριν Αταμάν: «Τέλειο μπάσκετ για 37 λεπτά – Ο Λεσόρ η καλύτερη μεταγραφή μας»
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!
3 ώρες πριν Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!
Όλες οι ειδήσεις
