Σλούκας: «Δείξαμε ότι έχουμε την ποιότητα»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε για τη θριαμβευτική νίκη των «πράσινων» στη Βαρκελώνη, ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόταν το «τριφύλλι».

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στο «Παλαού Μπλαουγκράνα», βοηθώντας την ομάδα του να πετύχει μια σαρωτική νίκη. Καλύπτοντας και τη διαφορά ήττας από την Μπαρτσελόνα στο πρώτο ματς.

Ο αρχηγός των «πράσινων» δήλωσε μετά το παιχνίδι:

«Σήμερα δείξαμε ότι έχουμε την ποιότητα, ότι μπορούμε να κερδίσουμε τέτοια παιχνίδια. Παίξαμε πολύ καλά για 35 λεπτά.

Κάναμε αυτά που έπρεπε στο παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση και παλέψαμε με μια ομάδα που διεκδικεί την ίδια θέση με εμάς, είναι ανταγωνίστριά μας».