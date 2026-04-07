Αταμάν: «Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα play-offs»
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 23:34
EUROLEAGUE

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του μέσα στη Βαρκελώνη και τη συνέχεια που θα κρίνει πολλά. 

Απόλυτα ικανοποιημένος από την νίκη της ομάδας του ο Εργκίν Αταμάν, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, αλλά παράλληλα κράτησε χαμηλά τη μπάλα ενόψει Βαλένθια. 

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Euroleague TV:

«Παίξαμε πολύ έξυπνα. Παίξαμε πολύ έξυπνα στην άμυνα. Στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε σωστές επιλογές. Είχαμε τον ρυθμό του αγώνα. Ήταν σημαντικό ότι λειτούργησε καλά η άμυνα στους περιφερειακούς της Μπαρτσελόνα. Πήραμε μία σημαντική νίκη και την διαφορά. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Βαλένθια. Να ετοιμαστούμε για αυτό».

Για το αν ο Παναθηναϊκός κρατάει την μοίρα του στα χέρια του: «Δεν ξέρω τα άλλα αποτελέσματα. Θέλουμε ακόμα μία νίκη σίγουρα για τις 2. Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα play-offs. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για υπολογισμούς, πρέπει να επικεντρωθούμε στην Βαλένθια».

 


