Αταμάν: «Πάμε στην Ισπανία για ένα πρόωρο Final-4»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Απριλίου 2026, 10:48
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της ομάδας του για τη Βαρκελώνη, έδωσε με τον καλύτερο τρόπο το στίγμα των αναμετρήσεων της ομάδας του επί ισπανικού εδάφους.

Ο Παναθηναϊκός πάει στην Ισπανία για να δώσει τα δύο σημαντικότερα ευρωπαϊκά, μέχρι τώρα, παιχνίδια της σεζόν και ο Εργκίν Αταμάν αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του δίνει με τον καλύτερο τρόπο το στίγμα των αναμετρήσεων, κάνοντας λόγο για ένα πρόωρο Final-4.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είναι πολύ σημαντικό για εμάς, αλλά φυσικά τώρα είναι τα τελευταία 3 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, είναι σημαντικά για όλες τις ομάδες. Η Μπαρτσελόνα είναι στην ίδια θέση με 20 νίκες. Η νοοτροπία μας είναι πως αν στο ξεκίνημα οι δύο ομάδες έρχονταν στο ΟΑΚΑ και μας κέρδιζαν, εμείς θα έπρεπε να τους κερδίσουμε εκεί. Είναι η πραγματικότητά μας. Εάν δεν κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν θα αξίζουμε να είμαστε σε καλή θέση και θα ρισκάρουμε να μην παίξουμε στα πλέι οφ. Είναι μια πραγματικότητα. Η Μπαρτσελόνα είναι καλή ομάδα με έμπειρους παίκτες. Ο Κέβιν Πάντερ είναι εξαιρετικός σκόρερ, ο Κλάιμπερν κάνει εξαιρετική σεζόν, έχουν τον Σενγκέλια, τον Ερνανγκόμεθ, έχουν καλό ρόστερ. Το ρόστερ μας πρέπει να καταλάβει πως είναι τελικός. Είναι πρόωρο Final 4 στην Ισπανία. Πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια για να βρεθούμε στο πραγματικό Final 4».

Για τους Γκραντ και Ρογκαβόπουλο: «Ο Γκραντ δοκίμασε χθες, δεν φαίνεται να είναι άσχημα. Ο Ρόγκα δεν θα παίξει, ο Τζέριαν θα δοκιμάσει απόψε στην προπόνηση και την Τρίτη θα αποφασίσουμε αν θα παίξει. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος είναι ακόμα τραυματίες και δεν θα είναι στο ρόστερ».

Για το πόσο έχει αλλάξει το σύστημα του Παναθηναϊκού η παρουσία του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν παίζω... playstation να αλλάξω έναν παίκτη άμεσα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε κατάσταση. Είναι απίθανο να αλλάξω το σύστημα σε 2-3 εβδομάδες. Βάζω το παιχνίδι μας με το κανονικό μας σύστημα».



