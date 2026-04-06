Παναθηναϊκός AKTOR: Αύριο αποφασίζεται του Γκραντ, εκτός Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Απριλίου 2026, 10:38
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για την Ισπανία και τα ματς με την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Τζέριαν Γκραντ. 

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί σε λίγη ώρα με προορισμό την Ισπανία με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ τη Μπαρτσελόνα και την Μεγάλη Πέμπτη τη Βαλένθια. 

Για μία ακόμα αποστολή ο Τούρκος τεχνικός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών να διαχειριστεί με τα ευχάριστα να έρχονται από την πλευρά του Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός παίκτης δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά ακολουθεί κανονικά την αποστολή και αύριο αναμένεται να παρθεί η τελική απόφαση για το αν θα είναι σε θέη να βρίσκεται στη δωδεκάδα. 

Την ίδια στιγμή ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ που ταλαιπωρούνται ακόμα από τραυματισμούς, ενώ ο Τσέντι Όσμαν έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπώρησε και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ομάδας του. 

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πρώτα την Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30) και στη συνέχεια τη Βαλένθια (09/04, 21:45) σε δύο πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις για την κατάταξή του στη βαθμολογία, οδεύοντας προς το φινάλε της regular season.



