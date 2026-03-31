Βαρύ πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την EuroLeague

Οnsports Team

Η Euroleague επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα σχόλιά του για τη διαιτησία μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Σε εκείνο το παιχνίδι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Εμίλιο Πέρεζ και Σάσο Πέτεκ είχαν κάνει τα πάντα στο πρώτο ημίχρονο ώστε να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να ξεφύγει με 17 πόντους διαφορά.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι βολές στο πρώτο 20λεπτο ήταν 10 υπέρ των Πειραιωτών, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε κερδίσει ούτε μία, προκαλώντας τη δικαιολογημένη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Παναθηναϊκός AKTOR:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».