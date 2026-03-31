Η EuroLeague αποθεώνει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού - «Η καλύτερη βάση οπαδών στον κόσμο»

Η Euroleague αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ και χρόνια η κορυφαία ελληνική ομάδα στην ιστορία του μπάσκετ και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη, μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Πλέον, διαθέτει και το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη, έχοντας φυσικά και τους κορυφαίους φιλάθλους. Κάτι που παραδέχεται και η ίδια η Εuroleague, η οποία με ανάρτησή της ξεχώρισε την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του τριφυλλιού στο Telekom Center Athens μέσω ενός βίντεο.

«Οι καλύτερες βάσεις οπαδών στον κόσμο βρίσκονται εδώ. Πρέπει να τις παρακολουθήσετε περισσότερο. Δίχως αμφιβολία, μία από αυτές είναι του Παναθηναϊκού», έγραψαν.

Φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το δικό της σχόλιο: «Η καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο», έγραψε.