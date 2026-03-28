Λεσόρ: «Το μυαλό μου είναι στα πλέι οφ»

Onsports Team

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για την ετοιμότητα που δείχνει στα δύσκολα η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ:

Για τις τέσσερις νίκες του Παναθηναϊκού στις τέσσερις εμφανίσεις του: «Μην το γρουσουζεύεις. Είμαστε σε καλό φεγγάρι, πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Θέλουμε να μπούμε στα play-off με την υψηλότερη θέση που μπορούμε. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι».

Για το αν έλειπε η ενέργειά του από το «τριφύλλι»: «Δεν ξέρω. Κάνω απλά την δουλειά μου. Παλεύω να βρω τον ρυθμό μου, δουλεύω πάνω σε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε».

Για την έξτρα δουλειά που κάνει με τον Ναν: «Είναι η πρώτη φορά που έμεινα τόσο καιρό έξω. Δεν ξέρω πώς πρέπει να λειτουργήσω. Μερικές φορές νιώθω ότι δουλεύω περισσότερο από όσο πρέπει, νιώθω λίγο κουρασμένος. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου, θα φέρει αποτέλεσμα. Σε όλη μου την ζωή δουλεύω».

Για το πρόγραμμα που ακολουθεί: «Το μυαλό μου είναι στα play-offs. Είναι το καλύτερο πράγμα για εμάς να παίζουμε απέναντι σε ομάδες επιπέδου play-offs. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».