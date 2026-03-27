Ναν: «Είμαι σε mode MVP – Όλα ξεκινούν τώρα»
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 23:38
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ναν: «Είμαι σε mode MVP – Όλα ξεκινούν τώρα»

Ο Αμερικανός έκανε ένα ακόμη εκπληκτικό παιχνίδι με τη Μονακό και στις δηλώσεις του τόνισε πως τον χαροποίησε η νίκη.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

«Είμαι σε mode MVP. Όλα ξεκινούν τώρα. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε τη νίκη».

Για το πρόγραμμα που ακολουθεί και τις 4 σερί νίκες: «Είναι τρομερό. Είναι το μομέντουμ που χρειαζόμαστε για τα ματς που έρχονται. Νιώθουμε την ενέργεια. Ήταν ένα τρομερό βράδυ Παρασκευής. Θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε για το επόμενο ματς».

Για την έξτρα προπόνηση που κάνει με τον Λεσόρ: «Δουλεύουμε σκληρά. Αυτό είναι το DNA. Δουλεύουμε και φαίνεται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, η σκληρή δουλειά κάνει τη διαφορά».



