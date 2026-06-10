ΠΑΟΚ: Έκπληξη με την επιστροφή του Φερνάντο Σάντος - Ο ρόλος του Πορτογάλου

Ο ΠΑΟΚ προχωρά μεθοδικά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας του ποδοσφαιρικού του τμήματος, αναζητώντας λύσεις που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του συλλόγου σε οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Φερνάντο Σάντος, ενός ανθρώπου που έχει συνδέσει την πορεία του με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του «Δικεφάλου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας σε διαφορετική βάση από εκείνη του προπονητή. Στην Τούμπα υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για την εμπειρία, τις γνώσεις και τη διεθνή αναγνώριση του Πορτογάλου τεχνικού, στοιχεία που θεωρείται ότι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική αξία στη νέα δομή που διαμορφώνεται.

Το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες αφορά την ανάληψη ενός ρόλου στρατηγικού συμβούλου, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν τη συνολική ποδοσφαιρική λειτουργία του οργανισμού. Μια τέτοια θέση θα του έδινε τη δυνατότητα να συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του, να έχει συμμετοχή στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να συμβάλει στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, χωρίς να εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείριση του αγωνιστικού τμήματος.

Η συγκεκριμένη σκέψη εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΠΑΟΚ να στελεχώσει το ποδοσφαιρικό του τμήμα με πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος τη φιλοσοφία και την ιστορία του συλλόγου. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, με την ενεργοποίηση του Αντρέ Βιεϊρίνια και την επιστροφή του Λέο Μάτος σε επιτελικές θέσεις, ενώ η διοίκηση επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω το οργανωτικό μοντέλο της ομάδας.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» εκτιμούν ότι η παρουσία του Σάντος μπορεί να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερο κύρος και αξιοπιστία στο νέο εγχείρημα. Η μακρά διαδρομή του σε υψηλό επίπεδο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και το ευρύ δίκτυο επαφών που διαθέτει στο διεθνές ποδόσφαιρο, αποτελούν παράγοντες που αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά από τους ανθρώπους του συλλόγου.