Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τέλος από τη Βίρτους ο Ιβάνοβιτς
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 20:12
EUROLEAGUE

Παρελθόν από την ομάδα της Μπολόνια αποτελεί ο έμπειρος τεχνικός. 

Παρελθόν από την Βίρτους Μπολόνια αποτελεί ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. 

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων του τελευταίου διαστήματος. 

Head coach θα αναλάβει ο Νέναντ Γιακόβλγιεβιτς, με τους Ντανιέλε Παρέντε και Κρίστιαν Φεντρίγκο να είναι οι άμεσοι συνεργάτες του.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved