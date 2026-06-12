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Μύκονος: «Έδεσε» Άπλμπι για τη νέα χρονιά

Κάτοικος Μυκόνου θα παραμείνει ο Ταϊρί Άπλμπι, με τους «νησιώτες» να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Αμερικάνο γκαρντ.

Μύκονος: «Έδεσε» Άπλμπι για τη νέα χρονιά
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Στη Μύκονο θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ταϊρί Άπλμπι, με τον εκρηκτικό γκαρντ να υπογράφη επέκτασης συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε κατά μέσο όρο 13.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ σε 27 συμμετοχές στη GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ταϊρί Άπλμπι για τη σεζόν 2026/27.

Ο 27χρονος γκαρντ (1,85 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο Betsson το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ιστορική παρουσία της στα playoffs της Stoiximan GBL και στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ταϊρί Άπλμπι σημείωσε 13,9 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 40,5% εντός πεδιάς, 3,4 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 30,1 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs, μέτρησε 10 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

«Θα δώσουμε τα πάντα για να ζήσουμε μια σπουδαία σεζόν»

Μιλώντας στο mykonosbc.gr μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μύκονο Betsson, ο Ταϊρί Άπλμπι δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω και που θα αγωνίζομαι ξανά για τον κόσμο του νησιού. Η επιστροφή μου για δεύτερη χρονιά με κάνει να νιώθω υπέροχα! Το να παίζω ξανά μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους είναι κάτι μοναδικό. Θα δώσουμε τα πάντα για να ζήσουμε μια σπουδαία σεζόν».

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