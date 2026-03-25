NBA Europe: «Γέφυρες» στην Euroleague από τον Άνταμ Σίλβερ - «Καλύτερη λύση να πορευθούμε μαζί»

Οnsports Team

Το NBA είναι έτοιμο να συζητήσει με τη διοίκηση της EuroLeague το ενδεχόμενο συνεργασίας, όπως δήλωσε ο Κομισάριος της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ.

Ο Άνταμ Σίλβερ σε δηλώσεις του στάθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασίας του ΝΒΑ με την EuroLeague, σημειώνοντας ότι η καλύτερη λύση θα είναι να πορευτούν οι δυο λίγκες μαζί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η καλύτερη λύση θα είναι να πορευθούμε μαζί με την EuroLeague και όχι να ανταγωνιστούν δύο λίγκες η μία την άλλη. Με τον νέο CEO, Τσους Μπουένο, υπήρξαμε συνάδελφοι στο NBA για πολλά χρόνια. Καταλήξαμε σε μία συγκεκριμένη προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε και τα εθνικά πρωταθλήματα, να δουλέψουμε μαζί και με τη EuroLeague και με την FIBΑ».

Παράλληλα ο Άνταμ Σίλβερ είπε ότι ο συνεργάτης του, Μαρκ Τέιτουμ, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA για τις εξελίξεις και για την πρόοδο του NBA Europe.Όπως εξήγησε υπάρχει «τεράστιος ενθουσιασμός γι’ αυτό το project».

Όσον αφορά το expansion του NBA, στο Σιάτλ και στο Λας Βέγκας, ο Σίλβερ εξήγησε πως «δεν ανακοινώσαμε ότι επεκτείνεται το πρωτάθλημα, αλλά ότι εξετάζουμε τα δεδομένα για την επέκτασή του. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που δεν βλέπουν ανάγκη επέκτασης από τις 30 στις 32 ομάδες».