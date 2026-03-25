Μάικ Τζέιμς: «Μου αρέσει να παραμένω προσγειωμένος»

Ο Αμερικανός απάντησε στο γιατί η Μονακό έκανε σερί νικών μετά τη φυγή του Βασίλη Σπανούλη, μιλώντας για απουσίες του Ολυμπιακού και ομάδες που είναι εκτός play offs.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε από τη Μονακό λόγω των ζητημάτων που έχουν προκύψει στην ομάδα. Από τότε ο σύλλογος του Πριγκιπάτου έχει 3/3 στην Euroleague, επικρατώντας του Ολυμπιακού, της Εφές και της Αρμάνι Μιλάνο.

Στα social media ρωτήθηκε ο Μάικ Τζέιμς για το γεγονός πως η Μονακό νικά μετά την φυγή Σπανούλη. Ο έμπειρος Αμερικανός απάντησε με τρόπο ρεαλιστικό. Τονίζοντας πως η νίκη με τον Ολυμπιακό ήρθε λόγω των απουσιών των «ερυθρόλευκων», ενώ τα άλλα δύο ματς ήταν κόντρα σε ομάδες που δεν είναι στις θέσεις των play offs.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ένα καμπανάκι για κάποιους παίκτες. Και επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι νικήσαμε μια ομάδα του Ολυμπιακού με την οποία παίζουμε πάντα κλειστά παιχνίδια, χωρίς τον καλύτερο της παίκτη και τον καλύτερο της αμυντικό, και στη συνέχεια νικήσαμε δύο ομάδες που δεν είναι στα playoffs. Μου αρέσει να διατηρώ την προοπτική και να παραμένω προσγειωμένος».