Euroleague: Θέλει Μάικ Τζέιμς ο Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίπτωση του Μάικ Τζέιμς, με τον Τσάβι Πασκουάλ να επιθυμεί έντονα μια νέα συνεργασία μαζί του, μετά την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό.

Οι Καταλανοί έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα. Καθώς πλησιάζει στο τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα του Πριγκιπάτου, αποτελεί βασικό στόχο του Πασκουάλ για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Όπως σημειώνει ο Λούκας Κλεμέντε της Mundo Deportivo, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του, με τον έμπειρο τεχνικό να θεωρεί πως ο 35χρονος μπορεί να εξελιχθεί στον ηγέτη που θα ανεβάσει επίπεδο το σύνολο. Η μεταξύ τους γνωριμία από τη σεζόν 2018 στον Παναθηναϊκό, όπου κατέκτησαν το νταμπλ και έφτασαν έως τα playoffs της EuroLeague, ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό το σενάριο.

Η φετινή σεζόν στη Μονακό συνοδεύεται από αρκετές δυσκολίες, καθώς έχουν προκύψει οικονομικά ζητήματα, εσωτερικές εντάσεις, αλλά και η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη. Ο Μάικ Τζέιμς έχει μείνει σε αρκετές περιπτώσεις εκτός ομάδας, ενώ δεν έχουν λείψει και οι αιχμές που άφησε δημόσια μέσω των social media. Το κλίμα παραμένει επιβαρυμένο και όλα δείχνουν πως πλησιάζει η αποχώρησή του.

Παρά τις αναταράξεις, ο Αμερικανός συνεχίζει να αποδίδει σε υψηλό επίπεδο, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 16.7 πόντους, 6.6 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ στη φετινή Euroleague, επιδόσεις που τον διατηρούν ανάμεσα στα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς ενόψει καλοκαιριού.

Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα παλεύει για την είσοδό της στο play-in, καθώς βρίσκεται στη 10η θέση με ρεκόρ 18-14. Ωστόσο, τόσο η διοίκηση όσο και ο Πασκουάλ δεν περιμένουν την ολοκλήρωση της σεζόν για να κινηθούν μεταγραφικά, επιδιώκοντας να θέσουν από νωρίς τις βάσεις για την επόμενη χρονιά.

Η υπόθεση του Μάικ Τζέιμς παρουσιάζει βαθμό δυσκολίας, ωστόσο η διάθεση και των δύο πλευρών για επανένωση δημιουργεί ένα ισχυρό υπόβαθρο που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητο στο φετινό μεταγραφικό σκηνικό.