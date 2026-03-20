Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Σερβίας: Στην αποστολή Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 19:59
EUROLEAGUE / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ / Σερβία

Εκτός έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Θεσσαλονίκη.

Οι παίκτες της ΑΕΚ , Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (μέσος) και Λούκα Γιόβιτς (επιθετικός), βρίσκονται μεταξύ των κληθέντων του ομοσπονδιακού προπονητή της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, για τα φιλικά με την Ισπανία, στις 27 Μαρτίου στο στάδιο Keramika στη Βιγιαρεάλ και την Σαουδική Αραβία, στις 31 Μαρτίου στην TSC Arena στη Μπάτσκα Τόπολα.

Λόγω τραυματισμών, αποκλείστηκε ο μέσος του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους), και Λούκα Ίλιτς (Οβιέδο) για αυτά τα δύο ματς.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πορτογαλία: Δεν παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με Μεξικό και ΗΠΑ
EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague
CONFERENCE LEAGUE
Η παρακάμερα της πρόκρισης της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League
NBA
NBA: Κοντά στην ανανέωση με Πέλικανς ο Ουίλιαμσον
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved