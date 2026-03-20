Εθνική Σερβίας: Στην αποστολή Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς

Onsports Team

Εκτός έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Θεσσαλονίκη.

Οι παίκτες της ΑΕΚ , Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (μέσος) και Λούκα Γιόβιτς (επιθετικός), βρίσκονται μεταξύ των κληθέντων του ομοσπονδιακού προπονητή της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, για τα φιλικά με την Ισπανία, στις 27 Μαρτίου στο στάδιο Keramika στη Βιγιαρεάλ και την Σαουδική Αραβία, στις 31 Μαρτίου στην TSC Arena στη Μπάτσκα Τόπολα.

Λόγω τραυματισμών, αποκλείστηκε ο μέσος του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους), και Λούκα Ίλιτς (Οβιέδο) για αυτά τα δύο ματς.