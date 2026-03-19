Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Εκτός 12άδας οι Νιλικίνα και Χολ
Οnsports Team 19 Μαρτίου 2026, 19:59
Χωρίς τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπασκόνια (21:15).

Τις επιλογές του για την 12άδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ματς της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ, καθώς επέστρεψαν οι Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα εκτός 12άδας έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο Νιλικίνα, πάντως, αντιμετωπίζει και κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: «Πέταξε για τους «8» του Conference με… προβληματισμούς
2 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: «Πέταξε για τους «8» του Conference με… προβληματισμούς
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα γκολ της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
5 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα γκολ της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
EUROPA LEAGUE
LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League
17 λεπτά πριν LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League
EUROPA LEAGUE
Μπέτις - Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Αλαφούζος - Έκανε βόλτα μαζί με τον Μπενίτεθ
42 λεπτά πριν Μπέτις - Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Αλαφούζος - Έκανε βόλτα μαζί με τον Μπενίτεθ
