Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Εκτός 12άδας οι Νιλικίνα και Χολ

Χωρίς τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπασκόνια (21:15).

Τις επιλογές του για την 12άδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ματς της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ, καθώς επέστρεψαν οι Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα εκτός 12άδας έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο Νιλικίνα, πάντως, αντιμετωπίζει και κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.