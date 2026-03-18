Τζόουνς: «Σκληροί για να κερδίσουμε»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μιλώντας πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague (19/3, 21:15), τόνισε τη σημασία της σωστής νοοτροπίας που πρέπει να επιδείξουν οι «ερυθρόλευκοι» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δύο ομάδες θα παλέψουν και θα πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Πρέπει να είμαστε σκληροί και να κερδίσουμε. Ήταν σκληρό που δεν είχα συμμετοχή κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Ήθελα πολύ να παίξω. Όμως είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε γιατί οι συμπαίκτες μου έκαναν τη δουλειά».

Για τον πρώτο του καιρό στην Ελλάδα και τι του αρέσει: «Το φαγητό μου αρέσει αν μιλάμε για πράγματα εκτός του Ολυμπιακού».