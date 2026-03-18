Euroleague: Επίσημα στο Σαράγεβο το Ντουμπάι-Παναθηναϊκός AKTOR

Επί βοσνιακού εδάφους θα πραγματοποιηθεί, με κάθε επισημότητα, το ματς της Ντουμπάι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως ανακοινώθηκε από την ασιατική ομάδα, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Μαρτίου στην «Zetra Arena» στο Σαράγεβο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Dubai Basketball επιβεβαιώνει ότι ο επερχόμενος εντός έδρας αγώνας της για την 33η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό, στις 24 Μαρτίου, θα διεξαχθεί στη Zetra Arena στο Σαράγεβο, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τη Euroleague Basketball, με το συγκεκριμένο γήπεδο να λειτουργεί ως προσωρινή έδρα της Dubai Basketball.

Η Dubai Basketball θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη λίγκα, παρακολουθώντας παράλληλα την κατάσταση».