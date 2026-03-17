EuroLeague: Εισιτήρια ήταν και… πάνε

Λίγες ώρες μετά την… διαδικτυακή «εμφάνισή» τους, τα εισιτήρια της τρίτης φάσης για το Final-4 της Αθήνας… εξαφανίστηκαν.

H Euroleague ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του Final-Four που έγιναν διαθέσιμα στην τρίτη φάση πώλησης εξαντλήθηκαν.

Για μία ακόμα φορά, όπως ακριβώς συνέβη και στις δύο προηγούμενες φάσεις, τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε... χρόνο ρεκόρ, με τους φίλους του μπάσκετ από όλο τον κόσμο να αποδεικνύουν στην πράξη την... τρέλα και το πάθος τους για τη διοργάνωση.

Η επόμενη φάση διάθεσης των εισιτηρίων είναι προγραμματισμένη για τις 20 Απριλίου.