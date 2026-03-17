Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε στο… στεγνό ΣΕΦ, με φόντο το πλεονέκτημα

Αγωνιστική δράση την Τρίτη (17/3) για την Euroleague με τρεις εξ αναβολής αναμετρήσεις.

Κορυφαίο παιχνίδι της ημέρας είναι το ντέρμπι στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε το βράδυ της Τρίτης (17/03). Το ματς, εξ αναβολής της 14ης αγωνιστικής, είχε αναβληθεί στις 4 Δεκεμβρίου λόγω πλημμύρας στο φαληρικό στάδιο από την καταιγίδα «Μπάιρον». Η αναμέτρηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague.

Η Φενέρμπαχτσε ταξιδεύει στην Ελλάδα ως πρωτοπόρος με ρεκόρ 22-8, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 20-11. Μια νίκη για τους «ερυθρόλευκους» θα τον κρατήσει «ζωντανό» στη μάχη της τετράδας. Ιδιαίτερο στοιχείο του αγώνα είναι ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής παίκτες που δεν ήταν στα ρόστερ την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής.

Οι γηπεδούχοι θα στερηθούν των Τζόουνς, Τζόσεφ και Μόρις, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα αγωνιστεί χωρίς τους Ντε Κολό και Σίλβα, αλλά και τους τραυματίες Μέλι και Χολ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός περιμένει τις επιστροφές των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, κομβικές μετά την ήττα από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο.

Το τζάμπολ του αγώνα έχει οριστεί για τις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.

Παράλληλα, η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Παρί στην «Arena 8888 Sofia» για την 21η αγωνιστική, με το παιχνίδι να ξεκινά στις 17:00 και να μεταδίδεται επίσης από το NovaSports Prime.

Τέλος, η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει την Ντουμπάι στην «Belgrade Arena» για την 30η αγωνιστική της διοργάνωσης. Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει από το NovaSports 4.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας: