Γιασικεβίτσιους: «Έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο δύσκολα ματς της χρονιάς»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μίλησε για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η Φενέρμπαχτσε έρχεται στην Ελλάδα για το αυριανό πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον προπονητή της Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ξέρει καλά τι έχει να αντιμετωπίσει.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

“Βγαίνουμε σε ένα από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε μια απαιτητική ατμόσφαιρα. Το να παίξεις εκεί είναι πάντα πολύ δύσκολο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μην αφήσουμε τον Ολυμπιακό να παίξει ομαδικό μπάσκετ, να μην χάσουμε παίκτες στις περιστροφές, να προσέξουμε τις κινήσεις της μπάλας και να πάρουμε επιπλέον μέτρα για τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ”.