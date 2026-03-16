Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιασικεβίτσιους: «Έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο δύσκολα ματς της χρονιάς»
Οnsports Τeam 16 Μαρτίου 2026, 15:56
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Φενέρμπαχτσε

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μίλησε για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η Φενέρμπαχτσε έρχεται στην Ελλάδα για το αυριανό πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον προπονητή της Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ξέρει καλά τι έχει να αντιμετωπίσει.

Αναλυτικά η δήλωσή του: 

“Βγαίνουμε σε ένα από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε μια απαιτητική ατμόσφαιρα. Το να παίξεις εκεί είναι πάντα πολύ δύσκολο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μην αφήσουμε τον Ολυμπιακό να παίξει ομαδικό μπάσκετ, να μην χάσουμε παίκτες στις περιστροφές, να προσέξουμε τις κινήσεις της μπάλας και να πάρουμε επιπλέον μέτρα για τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ”.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Η φάση των 16 του UEFA Champions League ολοκληρώνεται στην COSMOTE TV
16 λεπτά πριν Η φάση των 16 του UEFA Champions League ολοκληρώνεται στην COSMOTE TV
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έδεσε τον Κάτρη μέχρι το 2030 - «Εδώ είναι το σπίτι μου»
23 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έδεσε τον Κάτρη μέχρι το 2030 - «Εδώ είναι το σπίτι μου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κωνσταντίνος Καρέτσας: «Προβάρει» τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης το παιδί-θαύμα της Ελλάδας
35 λεπτά πριν Κωνσταντίνος Καρέτσας: «Προβάρει» τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης το παιδί-θαύμα της Ελλάδας
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Φορτσάρει ο Ντέσερς, έτοιμος ο Κώτσιρας
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Φορτσάρει ο Ντέσερς, έτοιμος ο Κώτσιρας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved