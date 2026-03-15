Το βίντεο επιστροφής του Λεσόρ με τον Παναθηναϊκό: «Νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ»
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 15 Μαρτίου 2026, 21:02
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Μια κάμερα ακολουθούσε τον Ματίας Λεσόρ στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις και αποτύπωσε σε ένα υπέροχο βίντεο όλες τις στιγμές από την επιστροφή του Γάλλου στην αγωνιστική δράση.

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, 449 μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του τον Δεκέμβριο του 2024, αγωνιζόμενος στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Μια κάμερα ακολουθούσε τον Γάλλο σέντερ σε κάθε του στιγμή και δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο, με τον ίδιο τον παίκτη να το παρουσιάζει, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα.

«Επιτέλους επέστρεψα στα γήπεδα, νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη» έγραψε ο Λεσόρ μαζί με ένα τριφύλλι και το όνομα του Παναθηναϊκού.

Δείτε το βίντεο:



