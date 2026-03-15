Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… έφερε την Euroleague (vid)
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 11:32
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… έφερε την Euroleague (vid)

Ένα ιδιαίτερο βίντεο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αναδημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο οποίο εμφανίζεται σε ρόλο… Ακύλα με στόχο να φέρει την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό.

Η έμπνευση για το βίντεο προήλθε από το video clip του Ακύλα για το «Ferto», το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Ένας φίλος του Παναθηναϊκού δημιούργησε τη δική του εκδοχή με τη χρήση AI, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον διοικητικό ηγέτη των «πράσινων».

Στο βίντεο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσιάζεται να κρατά στην αγκαλιά του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, σε ένα χιουμοριστικό ταξίδι που ξεκινά από το Σούνιο και φτάνει μέχρι… το διάστημα.

Το αποτέλεσμα φαίνεται πως άρεσε ιδιαίτερα στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να το αναδημοσιεύσει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.



