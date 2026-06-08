Δείτε την άφιξη του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εν όψει του Game 3 της σειράς των τελικών της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό AKTOR για το Game 3 της σειράς των τελικών της GBL.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων με την οποία θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι».

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός επέστρεψε στην εξάδα του πρώτου τελικού, αποφασίζοντας να αφήσει εκτός τους Φρανκ Ντιλικίνα και Ντόντα Χολ, με τους Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς να παίρνουν τη θέση τους.

Τέλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες και δεν θα είναι διαθέσιμος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού:Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Άλεκ Πίτερς, Κόρι Τζόσεφ, Νίκολα Μιλουτίνοβ.