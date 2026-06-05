Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αποχώρησε με κράμπα ο Λεσόρ
Ανησυχία προκάλεσε στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού AKTOR η αποχώρηση του Ματίας Λεσόρ.
Περίπου έξι λεπτά πριν από το τέλος του Game 2 της σειράς των τελικών της Greek Basketball League στο «Telekom Center Athens», ο Γάλλος σέντερ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το glass floor με πρόβλημα στο πόδι.
Συγκεκριμένα 5:52 πριν από το τέλος του δεύτερου τελικού, ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού AKTOR έμεινε στο glass floor, έπειτα από επιτυχημένο αμυντικό ριμπάουντ και αποχώρησε από το ματς.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο Ματίας Λεσόρ αντιμετώπισε μία κράμπα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει για το άμεσο διάστημα που είχε μείνει στο ρολόι για το τέλος του αγώνα.