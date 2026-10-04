· Περιστέρι · Προμηθέας Πατρών

Προμηθέας: Viral η ανάρτηση μετά τις 48 βολές – «Την επόμενη 60-65 μήπως και κερδίσουμε»

Η ανάρτηση του Προμηθέα στα social media μετά την αναμέτρηση με το Περιστέρι έγινε αφορμή για πλήθος σχολίων από τον κόσμο, με τις 48 ελεύθερες βολές των Πατρινών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Προμηθέας: Viral η ανάρτηση μετά τις 48 βολές – «Την επόμενη 60-65 μήπως και κερδίσουμε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη έκταση στα social media πήρε η ανάρτηση του Προμηθέα Πάτρας μετά την αναμέτρηση με το Περιστέρι για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, καθώς τα σχόλια των χρηστών επικεντρώθηκαν στις 48 ελεύθερες βολές που εκτέλεσαν οι γηπεδούχοι.

Ο Προμηθέας δεν κατάφερε τελικά να συνδυάσει τον μεγάλο αριθμό εκτελέσεων από τη γραμμή με τη νίκη, αφού η ομάδα των δυτικών προαστίων, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση, έφυγε από την Πάτρα με το «διπλό» (94-88).

Η δημοσίευση των Πατρινών με τα στατιστικά της αναμέτρησης συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, με αρκετούς φιλάθλους να σχολιάζουν με σκωπτικό τρόπο τον αριθμό των βολών και να ζητούν, με χαρακτηριστική διάθεση, ακόμη περισσότερες την επόμενη φορά.

«Κύριε Βαγγέλη σας ευχαριστούμε για ότι κάνετε για την ομάδας μας αλλά από ότι βλέπετε δεν φτάνουν οι 48 βολές. Την επόμενη περιμένουμε να κάνετε κάτι ως μέντορας πάντα και να πάρουμε 60-65 βολές μήπως και κερδίσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ακολούθησαν σχόλια όπως «Ούτε 50», «Μπόχα και δυσωδία στο πρωτάθλημα», «Βοληθέας Πάτρας!», «Ντράπηκε και η ντροπή ρε», «την επόμενη βαρέστε 78 βολές», «48 βολές και έχασαν» και «Καμία βολή δεν δώσανε…. σε ρηχά νερά τα φάουλ».

Δείτε την ανάρτηση και τα σχόλια:

promitheas-post.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
13:43 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Χαρτώνας πέτυχε τους πρώτους πόντους του στη Stoiximan GBL και αποθεώθηκε! (video)

13:32 AUTO MOTO

Formula 1: Σούπερ Μαξ Φερστάπεν στη Μαλαισία - Πρώτη φετινή νίκη για τον Ολλανδό

13:25 SUPER LEAGUE

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Αν συνεχίσει έτσι ο Εντιαγέ, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να τον αγοράσει»

13:19 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Ιωαννίνων: Το «καυτό» ξεκίνημα του Σιλβέν Φρανσίσκο

13:11 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Viral η ανάρτηση μετά τις 48 βολές – «Την επόμενη 60-65 μήπως και κερδίσουμε»

12:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Φalkons Ιωαννίνων

12:41 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Μοντέρο οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στον Ηρακλή - Μέσα ο Μιλουτίνοφ

12:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: «Καλώς ήρθες στη Μαύρη Κόλαση, Κλοπ» | Η Bild προειδοποιεί ενόψει Τούμπας

12:02 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Όλη η οικογένεια του «Δικεφάλου του Βορρά» στα Τέμπη για τα αδικοχαμένα «αετόπουλα»

11:51 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Vikos Φalkons: Με 10 παίκτες οι «πράσινοι» - Ποιοι έμειναν εκτός

11:26 AUTO MOTO

Formula 1: Χάος στον γύρο σχηματισμού και νέα καθυστέρηση - Πότε θα γίνει η εκκίνηση στο GP Μπαχρέιν

11:11 AUTO MOTO

Moto GP: Θρίαμβος Μάρκεθ στην Ιαπωνία και «φωτιά» στη μάχη τίτλου με τον Μαρτίν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας