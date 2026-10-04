Προμηθέας: Viral η ανάρτηση μετά τις 48 βολές – «Την επόμενη 60-65 μήπως και κερδίσουμε»

Μεγάλη έκταση στα social media πήρε η ανάρτηση του Προμηθέα Πάτρας μετά την αναμέτρηση με το Περιστέρι για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, καθώς τα σχόλια των χρηστών επικεντρώθηκαν στις 48 ελεύθερες βολές που εκτέλεσαν οι γηπεδούχοι.

Ο Προμηθέας δεν κατάφερε τελικά να συνδυάσει τον μεγάλο αριθμό εκτελέσεων από τη γραμμή με τη νίκη, αφού η ομάδα των δυτικών προαστίων, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση, έφυγε από την Πάτρα με το «διπλό» (94-88).

Η δημοσίευση των Πατρινών με τα στατιστικά της αναμέτρησης συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, με αρκετούς φιλάθλους να σχολιάζουν με σκωπτικό τρόπο τον αριθμό των βολών και να ζητούν, με χαρακτηριστική διάθεση, ακόμη περισσότερες την επόμενη φορά.

«Κύριε Βαγγέλη σας ευχαριστούμε για ότι κάνετε για την ομάδας μας αλλά από ότι βλέπετε δεν φτάνουν οι 48 βολές. Την επόμενη περιμένουμε να κάνετε κάτι ως μέντορας πάντα και να πάρουμε 60-65 βολές μήπως και κερδίσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ακολούθησαν σχόλια όπως «Ούτε 50», «Μπόχα και δυσωδία στο πρωτάθλημα», «Βοληθέας Πάτρας!», «Ντράπηκε και η ντροπή ρε», «την επόμενη βαρέστε 78 βολές», «48 βολές και έχασαν» και «Καμία βολή δεν δώσανε…. σε ρηχά νερά τα φάουλ».

Δείτε την ανάρτηση και τα σχόλια: