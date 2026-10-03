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Παπανικολόπουλος: «Υποσχεθήκαμε ότι η διάθεσή μας θα είναι στο 100% και ήταν στο 120%»

Οι δηλώσεις του Νίκο Παπανικολόπουλου, λίγο μετά την τεράστια νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Παπανικολόπουλος: «Υποσχεθήκαμε ότι η διάθεσή μας θα είναι στο 100% και ήταν στο 120%»
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Στην έκπληξη της ημέρας για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, η Καρδίτσα του Νίκου Παπανικολόπουλου... σόκαρε τον Άρη, επικρατώντας με 74-68 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός των Θεσσαλών στάθηκε στη διάθεση που έδειξαν οι παίκτες του στο σημερινό παιχνίδι, τονίζοντας βέβαια πως για να μετρήσει αυτή η νίκη θα πρέπει η Καρδίτσα να είναι έτοιμη και την επόμενη αγωνιστική.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Θεωρώ ότι είναι μια νίκη που δεν θα κάνουν πάρα πολλές ομάδες και αυτό μας δίνει ένα credit, αλλά επειδή είμαστε στην αρχή τα παιδιά ας το χαρούν σήμερα γιατί την άλλη βδομάδα έχουμε πολύ κρίσιμο παιχνίδι και αν θέλουμε να μετρήσει αυτή η νίκη την άλλη βδομάδα πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για τον βαθμό ετοιμότητας της Καρδίτσας: «Με 12 καινούργιους παίκτες δεν είναι εύκολο η ομάδα να έχει αυτοματισμούς αλλά υποσχεθήκαμε ότι η διάθεσή μας θα είναι στο 100% και η διάθεσή μας σήμερα ήταν στο 120%»

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