Προμηθέας: Ανακοινώθηκε ο Ζακ Κάθμπερτσον

Παίκτης του Προμηθέα είναι και επίσημα ο Ζακ Κάθμπερτσον, καθώς η πατρινή ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Ο 29χρονος φόργουορντ προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Σαλόν, αποτελώντας βασικό στέλεχος της γαλλικής ομάδας τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο BCL.

Στη φετινή LNB, ο Κάθμπερτσον κατέγραψε κατά μέσο όρο 12 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 25,8 λεπτά συμμετοχής, αγωνιζόμενος σε 29 αναμετρήσεις. Παράλληλα, στο Basketball Champions League μέτρησε 10,6 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά παιχνίδι σε 14 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προσθήκη του αθλητή Zachary Cuthbertson, ο οποίος θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Zachary Cuthbertson γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1996 και κατάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται κυρίως στη θέση ”3”, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως shooting guard. Πρόκειται για έναν αθλητή με πάρα πολύ καλό βιογραφικό, που αναβαθμίζει σαφέστατα τη θέση του small forward για την ομάδα μας. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA και τους Coastal Carolina Chanticleers, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν (2017-19), με πολύ καλά νούμερα, ειδικά τη δεύτερη χρονιά (18,2 πόντοι, 8,1 ριμπάουντ).

Πέρασε για πρώτη φορά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τη σεζόν 2019-20, για να παίξει στη Σουηδία και την Μπόρας, ενώ έκλεισε τη χρονιά εκείνη στο Ισραήλ και τη Μακάμπι Ασόντ. Τη σεζόν 2020-21 έπαιξε στη γερμανική Hamburg Towers, ενώ το 2021-22 μετακόμισε στην Αργεντινή για λογαριασμό της La Union de Formosa. Το 2022 επέστρεψε στην Ευρώπη και την πολωνική Κινγκ Σζέτσιν, με την οποία κατέγραψε δύο εξαιρετικές σεζόν. Ιδιαίτερα το 2023-24, ο Αμερικάνος μέτρησε 12,4 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, σουτάροντας με το εντυπωσιακό 48,6 % στο τρίποντο. Aξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (2022-23).

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Cuthbertson αγωνιζόταν στη γαλλική Σαλόν, όπου επίσης είχε αρκετά μεστά στατιστικά. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 12 πόντους και 3,9 ριμπάουντ, εκτελώντας με 50% εντός παιδιάς και με 36% στο τρίποντο.

Καλωσορίζουμε τον Zachary Cuthbertson στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».