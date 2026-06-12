Κάλεσμα της Θύρας 13 για αποθέωση της ομάδας πριν την αναχώρηση για ΣΕΦ

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, στο ματς που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» που θα είναι στο T-Center μετά την απόφαση της ΚΑΕ να ανοίξει τις πόρτες, δεν μένουν εκεί.

Η Θύρα 13 όπως έκανε και στο Game 3, με ανάρτησή της καλεί τον κόσμο να βρεθεί έξω απ’ το ξενοδοχείο της αποστολής, λίγο πριν την αναχώρησή της για το ΣΕΦ.

«Όλοι Κάραβελ Σάββατο 15:00», αναφέρει η ανάρτηση των οργανωμένων του Παναθηναϊκού. Προκειμένου να εμψυχώσουν και να αποθεώσουν τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.