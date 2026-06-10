Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η... ανακάλυψη του Παπαπέτρου (vid)

Απίθανα πράγματα από τον Παπαπέτρου, ο οποίος... βρήκε φάουλ στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, κάτι που σήμανε ότι αυτό ήταν το τέταρτο προσωπικό του Αμερικανού.

Όταν μάλιστα ο Εργκίν Αταμάν έκανε challenge για την ανατροπή της απόφασης φάνηκε πεντακάθαρα ότι την παράβαση την είχε κάνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πριν καν ακόμα ο Γάλλος φτάσει προς τον γκαρντ των «πράσινων».

Παρά το γεγονός όμως ότι ο Παπαπέτρου ξαναείδε τη φάση αποφάσισε να κρατήσει την αρχική του απόφαση και να δώσει στον Ναν τέταρτο προσωπικό φάουλ!

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