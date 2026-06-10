Θύρα 13 για Παύλο Γιαννακόπουλο: «8 χρόνια μακριά μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας»

Τη μέρα που συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τότε που «έφυγε» ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ακόμη και ένα ντέρμπι αιωνίων πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Τα πάντα στο Telekom Center Athens, είχαν να κάνουν με τον αείμνηστο ηγέτη του Παναθηναϊκού, τον κορυφαίο παράγοντα στην ιστορία του συλλόγου.

Η Θύρα 13 δεν γινόταν να μην στείλει το δικό της μήνυμα για την μεγαλύτερη προσωπικότητα που έβαλε «σφραγίδα» στον Παναθηναϊκό.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού» σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε: «8 χρόνια μακριά μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας. Παύλος Γιαννακόπουλος».