Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση με Τζόουνς και Μπαρτζώκα! (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν κράτησε για ακόμα μια φορά την ψυχραιμία του και τα έβαλε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον οποίο έβγαλε κακήν... κακώς από το Game 4 των τελικών της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων έβαλε τις φωνές στον παίκτη του και ο λόγος ήταν το δεύτερο φάουλ, το οποίο μάζεψε πολύ γρήγορα.

Η ένταση έληξε άμεσα με τον Τζόουνς να κάθεται στην άκρη του πάγκου μετά τις αμοιβαίες εξηγήσεις.

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