· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση με Τζόουνς και Μπαρτζώκα! (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν κράτησε για ακόμα μια φορά την ψυχραιμία του.

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση με Τζόουνς και Μπαρτζώκα! (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν κράτησε για ακόμα μια φορά την ψυχραιμία του και τα έβαλε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον οποίο έβγαλε κακήν... κακώς από το Game 4 των τελικών της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων έβαλε τις φωνές στον παίκτη του και ο λόγος ήταν το δεύτερο φάουλ, το οποίο μάζεψε πολύ γρήγορα.

Η ένταση έληξε άμεσα με τον Τζόουνς να κάθεται στην άκρη του πάγκου μετά τις αμοιβαίες εξηγήσεις.

Δείτε το βίντεο

COMMENTS
LATEST NEWS
22:00 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group I: Ο πρώτος λόγος στη Γαλλία - Τα προφίλ των ομάδων (vids)

21:50 GREEK BASKET LEAGUE

Θύρα 13 για Παύλο Γιαννακόπουλο: «8 χρόνια μακριά μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας»

21:35 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση με Τζόουνς και Μπαρτζώκα! (vid)

21:32 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group H: Φαβορί η Ισπανία - Η παρουσίαση των ομάδων (vids)

21:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τα διαδοχικά τρίποντα του Κέντρικ Ναν (vid)

21:03 GREEK BASKET LEAGUE

Τιμωρία έξι μηνών στον Δ. Γιαννακόπουλο λόγω... Instagram

21:00 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group G: Το Βέλγιο «φιγουράρει» ως φαβορί για την πρώτη θέση, μάχη για τις υπόλοιπες

20:55 GREEK BASKET LEAGUE

Αλβέρτης για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Είναι ο πατριάρχης του Ελληνικού μπάσκετ» (vid)

20:54 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: To Game 4 των τελικών της GBL

20:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένταση πριν το τζάμπολ του Παρτίζαν-Ντουμπάι: Οπαδοί εισέβαλαν στο παρκέ

20:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πιο «ζεστό» χειροκρότημα για τον μεγάλο Παύλο Γιαννακόπουλο

20:37 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα ν' ανακτήσει την ενέργειά της μετά το Final Four»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας