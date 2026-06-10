· Παναθηναϊκός

Τιμωρία έξι μηνών στον Δ. Γιαννακόπουλο λόγω... Instagram

Τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να ζητήσει... συγγνώμη για τα... μπινελίκια σε αντιπάλους, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με έξι μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα λόγω Instagram stories. 

Τιμωρία έξι μηνών στον Δ. Γιαννακόπουλο λόγω... Instagram
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Η Αθλητική Δικαστής λίγο πριν το τζάμπολ της αποψινής αναμέτρησης ανακοίνωσε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για 6 μήνες για stories στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη στιγμή που σε άλλους ζητείται μια απλή συγγνώμη.

Αναλυτικά:

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή.

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